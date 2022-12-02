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10:20, 2 декабря 2022Бывший СССР

Командный пункт ВСУ в Артемовске начали готовить к эвакуации

Разведка ЛНР сообщила о подготовке командного пункта ВСУ в Артемовске к эвакуации

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Командный пункт ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, готов к эвакуации из города. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Положение украинских военных в районе Артемовска значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — рассказал Марочко, сославшись на данные разведки.

Решение эвакуировать командный пункт офицеры ВСУ приняли на месте, однако Киев пока не давал отмашку.

В четверг, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил на артемовском и марьинском направлениях.

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Варвара Кошечкина
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