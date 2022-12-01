Российские войска заняли поселок Курдюмовка в ДНР

Минобороны заявило о полном освобождении силами ВС России поселка Курдюмовки в ДНР

Российские войска заняли поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в результате успешного наступления российских военных населенный пункт был полностью зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о взятии под контроль поселка Андреевка в ДНР. По словам официального представителя Минобороны, в ходе наступления на донецком направлении Вооруженные силы России уничтожили более 40 украинских военных.

Кроме того, 30 ноября были российские войска заняли населенные пункты Белогоровка и Перше Травня под Донецком. По данным Минобороны, в ходе боя были уничтожены до 50 украинских военных, а также четыре бронемашины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

28 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени российские военные могут взять в окружение город Артемовск. «Ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, они продвигаются вперед», — сказал он.