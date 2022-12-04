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19:48, 4 декабря 2022Мир

В США назвали позитивным сигналом упразднение полиции нравов в Иране

Госсекретарь США Блинкен назвал позитивным сигналом упразднение полиции нравов в Иране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Cообщения о том, что власти Ирана упразднили полицию нравов, можно назвать потенциально позитивным сигналом. Об этом заявил в воскресенье, 4 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

«Если режим теперь отреагировал на протесты каким-то образом, то это может быть позитивным. Но нам надо последить за тем, как это (упразднение полиции нравов — прим. «Ленты.ру») на самом деле будет на практике», — сказал он. По словам Блинкена, решения остаются за иранцами.

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4 декабря генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что упраздняет полицию нравов, которую обвиняют в убийстве 22-летней Махсы Амини. По словам генпрокурора, этот орган не имеет ничего общего с судебной системой.

Кроме того, в стране могут пересмотреть правила ношения хиджаба. Президент Ибрахим Раиси указал, что «есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими».

Протесты и беспорядки начались в Иране в середине сентября. Они вызваны смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

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Алина Гончарова
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