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12:56, 4 декабря 2022Мир

Власти Ирана рассмотрят отмену обязательного ношения хиджаба

Власти Ирана пересмотрят закон об обязательном ношении хиджаба

Фото: Shutterstock

Власти Ирана намерены пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба на фоне охватившей страну волны протестов. Об этом сообщает The Guardian.

«И парламент, и судебная система работают [над вопросом]», — заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Между тем президент Ибрахим Раиси указал, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, однако «есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими».

Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через четыре года после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия. Ношение хиджаба остается для страны очень чувствительным вопросом. Консерваторы настаивают на том, что оно должно быть обязательным, в то время как реформисты хотят оставить это на усмотрение каждого и не исключают отмены закона.

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Вопрос ношения хиджаба обострился в середине сентября. Это было связано со смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Сразу после этого страну всколыхнули массовые протесты. По последним данным, в ходе них погибли около 200 человек. Среди жертв — сотрудники безопасности, погибшие в терактах, мирные граждане, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок» и в беспорядках.

В ноябре Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров.

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Алина Гончарова
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