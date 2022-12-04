Власти Ирана рассмотрят отмену обязательного ношения хиджаба

Власти Ирана пересмотрят закон об обязательном ношении хиджаба

Власти Ирана намерены пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба на фоне охватившей страну волны протестов. Об этом сообщает The Guardian.

«И парламент, и судебная система работают [над вопросом]», — заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Между тем президент Ибрахим Раиси указал, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, однако «есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими».

Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через четыре года после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия. Ношение хиджаба остается для страны очень чувствительным вопросом. Консерваторы настаивают на том, что оно должно быть обязательным, в то время как реформисты хотят оставить это на усмотрение каждого и не исключают отмены закона.

Вопрос ношения хиджаба обострился в середине сентября. Это было связано со смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Сразу после этого страну всколыхнули массовые протесты. По последним данным, в ходе них погибли около 200 человек. Среди жертв — сотрудники безопасности, погибшие в терактах, мирные граждане, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок» и в беспорядках.

В ноябре Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров.