SofaScore включила Роналду в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статистический портал SofaScore.

Роналду получил оценку 6.37 по итогам группового этапа. В трех матчах форвард один раз поразил ворота соперников, реализовав пенальти в игре против команды Ганы. В команду худших футболистов включили также четырех игроков сборной Катара: Мешаля Баршима, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Альмоеза Али. Также в список попали костариканцы Франсиско Кальво и Оскар Дуарте, канадцы Алистер Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэтью Леки и Абдулела Аль-Мальки, представляющий Саудовскую Аравию.

2 декабря Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира и Европы. Форвард стал единственным футболистом в истории, который принял участие в 20 встречах в рамках мундиаля и в 20 — в рамках европейского первенства.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.