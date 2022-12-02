Роналду установил еще один рекорд на ЧМ-2022

Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира и Европы

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира и Европы. Об этом в Telegram сообщает Opta.

Нападающий вышел на поле в игре против команды Южной Кореи в рамках третьего тура ЧМ-2022. Таким образом, Роналду стал единственным футболистом в истории, который принял участие в 20 встречах в рамках мундиаля и в 20 — в рамках европейского первенства.

Противостояние завершилось поражением Португалии со счетом 1:2. Ранее команда обеспечила себе выход в плей-офф благодаря победам над Уругваем и Ганой. Еще одну путевку в 1/8 стадию турнира получила сборная Южной Кореи, занявшая второе место в таблице группы H.

24 ноября Роналду стал первым игроком, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира подряд. Нападающий реализовал пенальти на 65-й минуте встречи против команды Ганы.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.