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21:40, 25 ноября 2022Спорт

Роналду высказался о рекорде по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Роналду назвал подвигом рекорд по голам на чемпионатах мира

Фото: Xin Yuewei/ Globallookpress.com

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о рекорде по голам на чемпионатах мира. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Футболист назвал достижение подвигом, о котором он никогда не осмеливался мечтать. «Но это также доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость, которую я испытываю, выступая за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, который я забиваю за свою страну», — поделился он и отметил, что все только начинается.

24 ноября отметился голом в матче чемпионата мира-2022 в Катаре. Форвард реализовал пенальти на 65-й минуте встречи против команды Ганы. Мундиаль стал для Роналду рекордным, пятым в карьере. Он стал первым в истории футболистом, забившим на пяти подряд ЧМ.

Вместе со сборной Португалии Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и Лигу Наций УЕФА в 2019 году. Он никогда не становился чемпионом мира.

Дарья Коршунова
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