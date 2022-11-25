Форвард сборной Португалии Роналду назвал подвигом рекорд по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о рекорде по голам на чемпионатах мира. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Футболист назвал достижение подвигом, о котором он никогда не осмеливался мечтать. «Но это также доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость, которую я испытываю, выступая за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, который я забиваю за свою страну», — поделился он и отметил, что все только начинается.

24 ноября отметился голом в матче чемпионата мира-2022 в Катаре. Форвард реализовал пенальти на 65-й минуте встречи против команды Ганы. Мундиаль стал для Роналду рекордным, пятым в карьере. Он стал первым в истории футболистом, забившим на пяти подряд ЧМ.

Вместе со сборной Португалии Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и Лигу Наций УЕФА в 2019 году. Он никогда не становился чемпионом мира.