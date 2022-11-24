Роналду забил первый мяч на чемпионате мира-2022 и попал в историю

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый мяч на чемпионате мира 2022 года в Катаре в ворота национальной команды Ганы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард реализовал пенальти на 65-й минуте встречи, проходящей в Дохе на стадионе 974. Мундиаль стал для Роналду рекордным, пятым в карьере. Он стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборной Португалии предстоит на групповом этапе сыграть с Уругваем и Южной Кореей.

Вместе со сборной Португалии Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и Лигу Наций УЕФА в 2019 году. Он никогда не становился чемпионом мира.