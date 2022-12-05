Названы задачи российских «Бастионов» на Курилах

Военный историк Болтенков: БРК «Бастион» на Курилах усилят оборону военно-морских баз

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые заступили на дежурство на острове Парамушир, усилят оборону инфраструктуры побережья. Задачи комплексов назвал военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«В частности, они укрепят Курильские острова и Камчатку. Их ракеты будут перекрывать район от острова Матуа до Камчатки. Эти комплексы усилят оборону военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Одна из задач, которые они должны решать, — не допустить корабли вероятного противника в Охотское море, где должны развертываться наши подводные стратегические ракетоносцы», — сказал он.

Болтенков напомнил, что «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей. Комплекс может противостоять одиночным целям и кораблям в составе десантных соединений, корабельных или авианосных ударных групп. БРК несет ракеты «Оникс», которые могут поражать надводные и наземные цели.

Ранее Минобороны России сообщило, что БРК «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство на острове Парамушир Курильской гряды.

В августе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщали, что комплексы «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты «Оникс» комплекса «Бастион» могут поражать цели на дистанции до 600 километров.