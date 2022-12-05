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14:29, 5 декабря 2022Экономика

Раскрыт размер долга Молдавии перед «Газпромом»

Глава «Молдовагаза»: компания до 20 декабря обязана выплатить «Газпрому» $43,84 млн

Фото: ПАО «Газпром»

«Молдовагаз» до 20 декабря обязан выплатить «Газпрому» 43,84 миллиона долларов, такой размер долга раскрыл глава молдавской компании Вадим Чебан в своем Telegram.

Он отметил, что сумма складывается из остатка задолженности за ноябрь (40,05 миллиона долларов) и потребления газа за декабрь — 3,79 миллиона долларов.

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Ранее «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты. В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября.

В результате «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. В начале декабря Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому».

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Платон Щукин
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