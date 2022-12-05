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01:52, 5 декабря 2022Бывший СССР

Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов человек

Всемирный банк сообщил о росте числа бедных на Украине до 8 миллионов человек к концу года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

К концу 2022 года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь миллионов, заявила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Die Presse.

По ее словам, гуманитарные последствия украинского кризиса катастрофичны. «По состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек», — подчеркнула она. Политик добавила, что восстановление страны обойдется как минимум в 500 миллиардов евро.

Берде уточнила, что уровень бедности на Украине вырастет до 25 процентов.

В августе ООН заявила, что около 20 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающегося конфликта на Украине.

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Марина Совина
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