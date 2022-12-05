«Ведомости»: добыча газа в России упала почти на 12 процентов за 11 месяцев

За 11 месяцев 2022-го (с января по ноябрь) добыча газа в России упала почти на 12 процентов (11,6 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с данными Минэнерго.

По информации издания, она составила составила 612,9 миллиарда кубометров. Уточняется, что основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у «Газпрома». Крупнейшие независимые производители газа, наоборот, продемонстрировали рост.

Ранее в декабре стало известно, что добыча газа «Газпрома» за 11 месяцев года упала на 19,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Объемы составили 376,9 миллиарда кубометров. Снизились и поставки в дальнее зарубежье — экспорт сократился на 44 процента год к году (95,2 миллиарда кубометров). Компания обратила внимание на то, что ключевым фактором снижения спроса на газ в мире стало сокращение потребления в Евросоюзе.

О падении добычи и экспорта газа компания сообщала и в ноябре. В первые 10 месяцев 2022 года добыча упала на 18,6 процента. Кроме того, сократился также спрос на газ компании на внутреннем рынке (минус 5,6 процента), а экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40 процентов. Он снизился на 67,6 миллиарда кубометров до уровня в 91,2 миллиарда кубометров.