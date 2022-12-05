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10:51, 5 декабря 2022Россия

Губернатор заявила о розыске семи человек после взрыва газа в Нижневартовске

Губернатор Югры заявила, что после взрыва в Нижневартовске без вести пропали 7 человек

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

После взрыва газа в Нижневартовске пропавшими без вести числятся семь человек. Об этом заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

«Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске», — сказала российский губернатор.

Комарова допустила, что пропавшие без вести россияне могут находиться под завалами. Глава региона назвала работу по разбору завалов очень сложной и подчеркнула, что, пока она не завершена, власти не могут удостовериться, погибли эти люди или нет.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, после случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

В настоящее время существует угроза новый обрушений. Глава МЧС Александр Куренков назвал разгерметизацию газового баллона причиной взрыва в доме в российском городе и подчеркнул, что ситуация на месте обрушения части дома остается непростой.

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Анастасия Шейкина
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