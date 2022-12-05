Стало известно об угрозе новых обрушений после взрыва газа в доме Нижневартовска

В экстренных службах заявили об угрозе новых обрушений дома в Нижневартовске после взрыва

В доме в Нижневартовске, где 4 декабря произошел взрыв газа, есть угрозы новых обрушений. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника информагентства, наиболее опасный участок, где существует угроза обрушения, — несущие стены между третьим и четвертым подъездами.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, под завалами могут оставаться люди. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Двое пострадавших — россияне 62 и 67 лет — после взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Глава МЧС Александр Куренков назвал разгерметизацию газового баллона причиной взрыва в доме в российском городе. Министр также назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.