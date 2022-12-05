Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме Нижневартовска

В депздраве заявили о крайне тяжелом состоянии 2 пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Состояние двух пострадавших при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский в Telegram-канале.

По его словам, речь идет о двух пострадавших 62 и 67 лет — их перевезли в ожоговый центр Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

«Состояние пациентки 19 лет, проходящей лечение в нейрохирургическом отделении, оценивается как удовлеторительное. Одной пациентке 53 лет помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — сообщил Добровольский.

Взрыв газа и частичное обрушение этажей жилого дома в Нижневартовске произошли 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими без вести. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Глава МЧС Александр Куренков назвал разгерметизацию газового баллона причиной взрыва в доме в российском городе. Министр также назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал. Глава Югры Наталья Комарова заявила, что семьям погибших при ЧП выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

