Сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ

Хорватия обыграла Японию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Первый мяч на 43-й минуте забил японский форвард Дайдзэн Маэда, на 55-й минуте нападающий хорватов Иван Перишич сравнял счет. Далее во втором тайме зрители не увидели голов. В дополнительное время выявить победителя не удалось. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты (3:1).

9 декабря в четвертьфинале Хорватия сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея. Команды встретятся 5 декабря в 22:00 по московскому времени.

Ранее в стадию 1/4 финала пробились Англия, Нидерланды Аргентина и Франция. Французский нападающий Килиан Мбаппе в игре против команды Польши достиг отметки в девять забитых мячей на чемпионатах мира, для этого ему потребовалось 11 матчей. Француз стал первым игроком в истории, которому удалось поразить ворота соперников девять раз в возрасте до 24 лет.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.