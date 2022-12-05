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15:42, 5 декабря 2022Россия

В сети появились кадры из российской квартиры после взрыва газа

МЧС опубликовало кадры из квартиры в Нижнем Новгороде после взрыва газа
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

В сети появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Их публикует региональное управление МЧС в официальной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видны разрушенные стены квартиры и разбросанная по разным частям квартиры из-за взрыва мебель. В одной из комнат стена упала на кровать. На месте работают сотрудники МЧС.

Взрыв газа в городе Заволжье Нижегородской области произошел в понедельник, 5 декабря. После взрыва начался пожар, из дома эвакуировали 18 человек, среди которых трое детей.

Взрыв газа в регионе стал третьим за сутки в России. Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске — погибли шесть человек, в городе ввели режим ЧС муниципального характера. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме Ярославле — после ЧП госпитализировали два человека.

Через несколько часов после ЧП в Нижнем Новгороде баллон с газом взорвался в поселке Кантемировка Воронежской области. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

Анастасия Шейкина
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