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11:04, 5 декабря 2022Россия

Взрыв газа произошел во втором за день российском городе

Взрыв газа произошел в нижегородском Заволжье, эвакуированы 18 человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

После взрыва газа в доме начался пожар. Из жилого помещения эвакуировали 18 человек, среди которых трое детей.

По данным собеседника информагентства, эпицентр взрыва находился на втором этаже, из-за него разрушены стены между тремя квартирами.

Взрыв газа в Заволжье стал вторым за день в России. До этого газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Ярославле. После случившегося госпитализировали двоих человек, причиной ЧП власти назвали взрыв бытового газа. По словам мэра города Артема Молчанова, людей под завалами после взрыва в жилом доме нет.

Днем ранее, 4 декабря, газ взорвался в Нижневартовскее. По данным МЧС, шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

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Анастасия Шейкина
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