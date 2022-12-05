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21:15, 5 декабря 2022Забота о себе

Психолог назвал занимающий шесть секунд способ укрепить отношения в паре

Metro: для укрепления связи с партнером нужно регулярно целоваться по шесть секунд

Фото: Shutterstock

Для того чтобы связь и симпатия между партнерами стала сильнее, нужно регулярно целоваться не менее шести секунд, рассказал психолог Джон Готманн. Его теорию о простом правиле укрепления привязанности озвучило издание Metro.

После окончания периода влюбленности люди практически перестают целоваться. Многие могут заметить, что поцелуи становятся не частью интимного общения, а способом поздороваться или попрощаться. Готманн назвал долгий осознанный поцелуй — занимающий не менее шести секунд — способом укрепить отношения в паре. Также он призвал не довольствоваться быстрыми и ничего не значащими поцелуями.

Не выходите из дома, а вечером не возвращайтесь без поцелуя, который длится не менее шесть секунд. Он поможет ощутить близость с партнером

Джон Готманнпсихолог
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Готманн отметил, что шестисекундный поцелуй может построить личный ритуал связи, вызвать симпатию и восхищение, усилить привязанность. Также во время поцелуя человек успокаивается и чувствует большую признательность к любимому. К тому же зачастую длительные поцелуи становятся предпосылкой, чтобы отправиться в спальню и заняться сексом.

Ранее важность поцелуев подтвердили научно: они снижают уровень гормона стресса кортизола и повышают уровень гормона радости и привязанности окситоцина, а также гормона счастья дофамина. Антрополог Хелен Фишер называла поцелуй механизмом выбора и оценки партнера и отметила, что этот вид контакта усиливает половое влечение.

Ранее сексолог Несс Купер подсказала способ вежливо намекнуть партнеру на его неумелые поцелуи. Если дело в технике, лучше не критиковать, а рассказать о своих желаниях, посоветовала она.

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Вера Владзиевская
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