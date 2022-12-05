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09:12, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Кривом Роге уничтожено промышленное предприятие

Мэр Кривого Рога Викул сообщил о пожаре и разрушении промышленного предприятия в городе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ed Ram / Getty Images

Промышленное предприятие уничтожили в Кривом Роге на Украине, сообщил в Telegram мэр города Александр Вилкул.

«Очень тяжелая ночь. Попадание трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительные. Пожар потушен», — написал Вилкул.

В ночь на понедельник в ряде восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.

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Василий Мека
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