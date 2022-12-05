В Кривом Роге уничтожено промышленное предприятие

Мэр Кривого Рога Викул сообщил о пожаре и разрушении промышленного предприятия в городе

Промышленное предприятие уничтожили в Кривом Роге на Украине, сообщил в Telegram мэр города Александр Вилкул.

«Очень тяжелая ночь. Попадание трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительные. Пожар потушен», — написал Вилкул.

В ночь на понедельник в ряде восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.