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10:19, 5 декабря 2022Экономика

Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»

Алексей Кудрин объявил, что станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Фото: Maksim Konstantinov /Globallookpress.com

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объявил о своем переходе в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал он.

По словам Кудрина, одной из ключевых задач для него станет помощь в сохранении уникальной технологической и управленческой культуры «Яндекса», чтобы тот сохранял статус независимой и «лучшей в России IT-компании, где стремятся работать самые талантливые люди».

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сенаторов попросил президент РФ Владимир Путин.

Незадолго до отставки Кудрина СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшее время он может перейти на работу в «Яндекс». В качестве возможного преемника Кудрина на посту главы Счетной палаты СМИ называли первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

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Полина Матюхина
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