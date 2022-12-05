Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
Сегодня
18:00 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бразилия
Сегодня
22:00 (Мск)
Южная Корея
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:50, 5 декабря 2022Спорт

Левандовски оценил вылет сборной Польши с чемпионата мира-2022

Левандовски заявил, что сборная Польши выложилась по полной в матче с Францией на ЧМ-2022

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски оценил вылет национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Przegląd Sportowy.

«Если смотреть через призму матча, то мы выложились по полной. Создали несколько моментов, особенно в первом тайме», — заявил футболист. Он подчеркнул, что команда боролась и создала положительный стимул, забив мяч в концовке встречи, но одного этого было недостаточно.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла действующим чемпионам мира — французам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч польской сборной на счету Левандовски, который со второй попытки реализовал пенальти на последних минутах игры.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. В четвертьфинале французы встретятся с англичанами.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций
Россияне раскрыли сумму трат на новогодние подарки
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
Италия приютила неофициальную полицию Китая
В Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума
Выросло число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле
Начато расследование после взрыва газа в жилом доме Ярославля
65-летний мужчина застрелил свою молодую жену на востоке Москвы
Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.