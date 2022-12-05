Левандовски оценил вылет сборной Польши с чемпионата мира-2022

Левандовски заявил, что сборная Польши выложилась по полной в матче с Францией на ЧМ-2022

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски оценил вылет национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Przegląd Sportowy.

«Если смотреть через призму матча, то мы выложились по полной. Создали несколько моментов, особенно в первом тайме», — заявил футболист. Он подчеркнул, что команда боролась и создала положительный стимул, забив мяч в концовке встречи, но одного этого было недостаточно.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла действующим чемпионам мира — французам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч польской сборной на счету Левандовски, который со второй попытки реализовал пенальти на последних минутах игры.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. В четвертьфинале французы встретятся с англичанами.

