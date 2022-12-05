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15:39, 5 декабря 2022Бывший СССР

Немец попросился в Белоруссию из-за плохих условий жизни в ФРГ

В Белоруссии задержали немца, попросившего статус беженца из-за условий жизни в ФРГ

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Пограничники Белоруссии задержали 4 декабря вблизи границы с Польшей гражданина Германии, который попросил дать ему статус беженца в стране. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

По утверждению ведомства, причиной такой просьбы немец назвал ухудшающиеся условия жизни в ФРГ.

Других подробностей о задержанном и действиях властей не приводится.

В ноябре гражданин Германии несколько раз попытался пересечь границу Финляндии и России без необходимых документов. Его остановил финский пограничный патруль, немцу предъявили обвинение в нарушении границы.

В конце ноябре в Польше обратили внимание, что нелегальная миграция из Белоруссии в страну вновь активизировалась.

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Антон Похиляк
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