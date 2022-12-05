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20:32, 5 декабря 2022Экономика

Китайский автогигант выпустит премиальный кроссовер по цене Lada

Китайский автопроизводитель SAIC анонсировал выпуск премиального кроссовера от ₽1,6 млн

Фото: Shutterstock

Крупнейший в Китае производитель и экспортер автомобилей SAIC Motor анонсировал выпуск нового кроссовера RX9 под люксовым брендом Roewe, его стоимость на внутреннем рынке оценивается в 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Cars News China со ссылкой на источники. В России за аналогичную сумму официальные дилеры Lada предлагают модель Vesta Sport (цена от 1,59 миллиона рублей).

Продажи RX9 автогигант планировал начать в третьем квартале 2022 года, но позже выпуск был перенесен на февраль 2023 года. Новый пятидверный кроссовер доступен в двух комплектациях: с шести- или семиместным салоном. Автомобиль премиум-класса максимально может разогнаться до 200 километров в час. Полноприводный кроссовер оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 234 лошадиных сил.

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Внешний вид автомобиля выполнен в характерном для китайского бренда стиле. Кроссовер получил массивную решетку радиатора, угловатую переднюю оптику и скрытые дверные ручки. Внутри автомобиля есть панель инструментов, совмещенная с мультимедийным дисплеем, диагональ экрана достигает примерно 47 дюймов, а также D-образное рулевое колесо и коробка передач, по форме напоминающая аналоговый джойстик.

Ранее стало известно, что на московском автозаводе «Москвич» будет выпущен новый кроссовер, оснащенный бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля российского производства может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей). Согласно данным Росстандарта, эта модель и ее электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4.

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Мария Грушко
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