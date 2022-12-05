Очевидцы описали первые минуты после взрыва в Нижневартовске

Очевидцы рассказали о дрожавших стенах во время взрыва газа в доме Нижневартовска

После взрыва газа в многоквартирном доме Нижневартовска в соседних домах задрожали стены, рассказали местные жители, ставшие очевидцами происшествия. В разговоре с «Лентой.ру» они описали первые минуты после взрыва.

«Слышал грохот. Сначала показалось, что машины столкнулись сильно. Люди кричали истошно. Девушка бегала, кричала: "Мама, папа!" Кто-то просто плакал. Видел, как кого-то в скорую в одеяле уносили быстро», — поделился житель соседнего дома Антон.

Проживающая в этом же квартале Ирина сообщила, что во время взрыва ее дом качнуло. «Отчетливо слышали взрыв. Окно открыто было на микропроветривании — оно закрылось и открылось. Я очень хорошо ощутила, как качнуло дом. У нас пятый этаж, улица проспект Победы, это в одном квартале», — рассказала женщина.

По ее словам, экстренные службы быстро прибыли на место. «Сирены сразу слышно стало. Там буквально в ста метрах пожарная часть. Там была вся техника: скорые, спецмашины, автобусы», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Другой местный житель, Константин, подтвердил, что спецтехника сразу же выдвинулась на место происшествия. Во время взрыва он находился через дом от места происшествия.

«Я находился на своей работе по адресу Менделеева, 23, сидел за рабочим компьютером. Примерно в шесть часов вечера услышал громкий хлопок, все стенки, стекла задрожали, сам стол, за которым сидел, тоже задрожал», — вспомнил мужчина.

Первая мысль была, что лопнула шина от давления, так как через стенку от меня находится шиномонтажка, сразу же спускаюсь туда спросить, все ли там нормально. Владелец шиномонтажки сказал, что да, это не у него и он тоже слышал все и почувствовал тряску. Вышли на улицу и увидели машины с мигалками, они уже выехали примерно через 3-4 минуты после хлопка Константин местный житель

«Через два часа я закончил работу, а мой путь домой лежал как раз через место происшествия, весь воздух был в гари, дышать было сложно, одежда вся пропахла», — рассказал Константин.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, под завалами могут оставаться люди. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Двое пострадавших — россияне 62 и 67 лет — после взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Глава МЧС Александр Куренков назвал разгерметизацию газового баллона причиной взрыва в доме в российском городе. Министр также назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.

