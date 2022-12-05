Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе пропала вода

В Одессе обесточило все насосные станции и резервные линии, в городе пропала вода

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одессе обесточило все насосные станции и резервные линии, в городе пропала вода, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким сообщил о ракетной атаке на город Очаков.

Затем перебои электроснабжения начались в Житомире, а жители Одессы услышали две мощных детонации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Российскую «Линзу» впервые представят за рубежом
В Харькове произошли взрывы
Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
В Москве стали больше продавать один тип жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.