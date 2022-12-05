В Одессе пропала вода

В Одессе обесточило все насосные станции и резервные линии, в городе пропала вода

В Одессе обесточило все насосные станции и резервные линии, в городе пропала вода, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким сообщил о ракетной атаке на город Очаков.

Затем перебои электроснабжения начались в Житомире, а жители Одессы услышали две мощных детонации.