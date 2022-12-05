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07:55, 5 декабря 2022Спорт

Левандовски ответил на вопрос о своем будущем в сборной Польши

Капитан сборной Польши Левандовски допустил, что сыграет на чемпионате мира 2026 года

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его слова приводит Ouest-France.

34-летний форвард допустил, что сыграет на первенстве мира 2026 года. «Буду ли я принимать участие в следующем чемпионате мира? Физически меня это не пугает», — заявил он. Однако Левандовски добавил, что есть много неопределенности, с которой нужно разобраться.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла действующим чемпионам мира — французам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч польской сборной на счету Левандовски, который реализовал пенальти на последних минутах игры.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Мундиаль впервые пройдет в трех странах одновременно.

Дарья Коршунова
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