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13:01, 5 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о политике ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Песков заявил, что Москва не видит сдвигов в политике ЕС в сторону дипломатии по Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Москва не видит сдвигов в политике Евросоюза (ЕС) в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение прямого диалога с Россией и допустил необходимость предоставления российской стороне гарантий безопасности.

«Нет, мы так не считаем», — сказал Песков, комментируя вопрос, считает ли Москва, что в европейской позиции есть сдвиги в сторону дипломатического урегулирования украинского конфликта.

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5 декабря французский лидер сообщил, что переговоры станут единственным способом решения конфликта на Украине.

По мнению Макрона, решение в сторону дипломатии должны принимать сами жители Украины.

Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получил сигналы от союзников о желании Москвы проводить прямые переговоры. Он подчеркивал, что не намерен обсуждать мир с Россией «за кулисами».

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Анна Щербакова
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