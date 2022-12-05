Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине

Макрон заявил, что переговоры станут единственным способом решения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине. По его словам, таковым станут переговоры.

Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта Эммануэль Макрон президент Франции

Французский лидер подчеркнул, что решение должны принимать сами украинцы.

Ранее Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией. Он пообещал не давить на Киев в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании Москвы проводить прямые переговоры. Он добавил, что не хочет обсуждать мир с Россией «за кулисами».

Политик перечислил «абсолютно понятные» условия для переговоров: это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры не будут стоять на повестке до тех пор, пока российские власти не продемонстрируют заинтересованность в их существенном исходе. По его словам, ценности дипломатии важны при разрешении любого конфликта, если вовлеченные стороны в этом заинтересованы.

Макрон поддерживает прямые контакты с Путиным

Президент Франции сообщил, что поддерживает прямые контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что считает необходимым сохранить их.

Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал Эммануэль Макрон президент Франции

3 декабря Макрон в очередной раз заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В частности, французский лидер намеревался обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Также стало известно, что глава французского государства переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским перед телефонным звонком. Он добавил, что ждал возможности подробно обсудить ряд вопросов с президентом Байденом перед созвоном с Путиным.

До этого, 1 декабря, Макрон также отмечал, что намерен продолжать диалог с Путиным для урегулирования кризиса на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точной даты возможных телефонных переговоров пока нет.

Франция не стремится уничтожить Россию

Президент Франции выразил мнение, что Путин считает намерением Запада уничтожить Россию. Он подчеркнул, что его страна никогда к этом не стремилась.

Не думаю, что мы к этому стремимся. Мы, французы, никогда к этому не стремились. Более того, у нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ Эммануэль Макрон президент Франции

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. По словам главы государства, Европе предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ.



