Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 5 декабря 2022МирРеклама

Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине

Макрон заявил, что переговоры станут единственным способом решения конфликта на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине. По его словам, таковым станут переговоры.

Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Французский лидер подчеркнул, что решение должны принимать сами украинцы.

Ранее Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией. Он пообещал не давить на Киев в этом вопросе.

Материалы по теме:
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании Москвы проводить прямые переговоры. Он добавил, что не хочет обсуждать мир с Россией «за кулисами».

Политик перечислил «абсолютно понятные» условия для переговоров: это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры не будут стоять на повестке до тех пор, пока российские власти не продемонстрируют заинтересованность в их существенном исходе. По его словам, ценности дипломатии важны при разрешении любого конфликта, если вовлеченные стороны в этом заинтересованы.

Макрон поддерживает прямые контакты с Путиным

Президент Франции сообщил, что поддерживает прямые контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что считает необходимым сохранить их.

Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал

Эммануэль Макронпрезидент Франции

3 декабря Макрон в очередной раз заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В частности, французский лидер намеревался обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Также стало известно, что глава французского государства переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским перед телефонным звонком. Он добавил, что ждал возможности подробно обсудить ряд вопросов с президентом Байденом перед созвоном с Путиным.

До этого, 1 декабря, Макрон также отмечал, что намерен продолжать диалог с Путиным для урегулирования кризиса на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точной даты возможных телефонных переговоров пока нет.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
Хотели как лучше. Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
Хотели как лучше.Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
7 ноября 2022

Франция не стремится уничтожить Россию

Президент Франции выразил мнение, что Путин считает намерением Запада уничтожить Россию. Он подчеркнул, что его страна никогда к этом не стремилась.

Не думаю, что мы к этому стремимся. Мы, французы, никогда к этому не стремились. Более того, у нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. По словам главы государства, Европе предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ.

***


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине
Глава МЧС назвал причину взрыва газа в доме Нижневартовска
Литва передаст Украине артиллерийские снаряды
В России оценили прогресс в борьбе с мусорной проблемой
В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме
Стало известно об использовании новейших дронов-разведчиков «Тахион» на Украине
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В США оценили предложение Латвии об ударах по российским аэродромам
Военный аналитик оценил значение боевых действий под Артемовском
Посетивший Индию россиянин рассказал о встрече с местной мафией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.