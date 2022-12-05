Проживший три дня в вольере с волком россиянин пожаловался на его храп

В Иркутской области мужчина три дня прожил в вольере с волком и пожаловался на его храп

В Иркутской области мужчина прожил в вольере волка три дня, поделился впечатлениями от соседства с хищником и рассказал о целях своего поступка. Его слова приводит KP.RU.

Эксперимент проходил в реабилитационном центре «Сибирский зоопарк», сотрудники которого помогают попавшим в беду зверям и занимаются исследованием их поведения. В рамках опыта работник центра Андрей Абрамов временно переехал жить в вольер к волку по кличке Серега, чтобы узнать, как тот реагирует на изменение температур, сколько пищи употребляет, как охраняет свою территорию, когда и почему воет и как относится к другим животным.

Для эксперимента Абрамова снабдили теплыми вещами, термосом с чаем, телефоном и журналом для записи наблюдений. Для его удобства будку Сереги утеплили хвоей и сеном. По словам россиянина, волк в первую же ночь уступил ему самое удобное место, а сам ночевал ближе к выходу. Однако гостеприимство Сереги не смогло скрасить незавидное положение экспериментатора: он пожаловался на нехватку места и громкий храп зверя.

Я страдал от того, что невозможно было выпрямить ноги. А от сена, на котором сверху лежал мой спальник, поднималась пыль столбом. Просыпался раз за разом от того, что закладывало нос. Бонусом — сильный ветер и высокая влажность от Ангары. Чтобы согреться, разводил костер прямо в вольере и согревался чаем, который заботливо приносили коллеги, как и еду несколько раз в день. А еще Серега страшно храпел! Андрей Абрамов

Абрамов признался, что за эти три дня он узнал многое не только о волке, но и о себе. В процессе он осознал, насколько сильно зависел от помощи коллег, убедился в ненадежности техники и даже успел одичать. Из-за нехватки общения он начал разговаривать с Серегой и обсуждать их совместный быт.

После окончания эксперимента сотрудникам зоопарка предстоит обработать полученную информацию и сделать выводы. По их мнению, эти данные пригодятся в дальнейшей работе.

Серега появился в зоопарке шесть лет назад, после того, как его мать убили браконьеры. В одиночку на тот момент щенку было не выжить, поэтому его забрали в центр. С первых дней о волке заботился Абрамов, и зверь настолько привык к мужчине, что позволяет ему почесать себя за ухом и потрепать по голове. У них даже появились свои ритуалы — каждое утро мужчина берет волка на поводок и выгуливает его по берегу Байкала. Однако несмотря на доверие, волк удивился, когда Абрамов подселился к нему в вольер.

Руководитель центра Ангелина Никитина предостерегла желающих завести волка в качестве домашнего питомца. «Волк — хищник, зверь! Его, как собаку, не научить командам, он не подчиняется. А из-за неправильного отношения и содержания в неволе животные могут превратиться в неуправляемых и агрессивных. И становится уже просто опасно. Когда люди это понимают, привозят волков к нам, мол, помогите, заберите», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Сара и Джонатан Старр из американского города Лексингтон, штат Кентукки, заставили девятилетнего сына жить в вольере для собак. По словам мальчика, он прожил в вольере семь месяцев, потому что у него не было своей комнаты в доме.