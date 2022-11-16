Родители заставили девятилетнего сына жить в собачьем вольере на улице

Daily Mail: девятилетний мальчик из США прожил в вольере для собак семь месяцев

Сара и Джонатан Старр из американского города Лексингтон, штат Кентукки, заставили девятилетнего сына жить в вольере для собак. Об этом сообщает Daily Mail.

О произошедшем стало известно в октябре, когда один из жителей города обратился в полицию и сообщил, что мальчик провел ночь в собачьей клетке на улице. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому родителей ребенка и обнаружили его в вольере без обуви и в одной футболке и джинсах. В клетке были два одеяла, пальто, толстовка, пара детских ботинок, две рубашки с короткими рукавами и пара штанов. Отмечается, что все вещи были мокрыми, а температура на улице составляла минус два градуса по Цельсию. По словам мальчика, он прожил в вольере семь месяцев, потому что у него не было своей комнаты в доме.

Ребенок был доставлен в больницу, он не пострадал и сейчас находится под охраной вместе с пятью другими детьми, проживающими в доме. Родителей и тетю матери Шелли Барнс, которая была владелицей дома, арестовали.

Матери было предъявлено 11 обвинений, включая халатность и жестокое обращение с детьми. Отец также обвинен в халатности и жестоком обращении с детьми. Залог на освобождение каждого из родителей составляет один миллион долларов (60 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что следователи из США сумели идентифицировать и задержать женщину, которая убила собственную новорожденную дочь 29 лет назад. В 1993 году вскрытие показало, что ребенок родился здоровым и погиб именно от нанесенной острым предметом раны.