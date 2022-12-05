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09:04, 5 декабря 2022Россия

Появились новые кадры с места взрыва в нижневартовском жилом доме

МЧС опубликовало новое видео из Нижневартовска, где в жилом доме произошел взрыв

МЧС России опубликовало новые кадры из Нижневартовска, где 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме с последующим обрушением нескольких этажей. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В результате ЧП погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими. По предварительным данным, источник взрыва находился в квартире на втором этаже.

После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Глава МЧС Александр Куренков назвал причиной взрыва в здании разгерметизацию газового баллона.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Евгения Куликова
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