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16:24, 5 декабря 2022Бывший СССР

Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в части города пропал свет после российских ударов

Фото: Leah Millis / Reuters

Часть Кривого Рога на Украине осталась без электроснабжения и водоснабжения после российских ударов с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Александра Вилкула.

«Отключены некоторые котельные и насосные. Удерживаем систему на генераторах», — сообщил градоначальник.

Других подробностей о разрушениях после атаки он не привел, но призвал граждан оставаться в укрытиях.

Ранее днем 5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены были включены на юге и в центре: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Они также сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.

Вскоре сирены зазвучали в Киеве, Винницкой и Житомирской области. Объявили тревогу на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Вскоре стало известно о мощных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, городе Кременчуге Полтавской области, а также в Одессе.

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Алевтина Запольская
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