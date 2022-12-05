Решение присудить Зеленскому звание «Человек года» раскритиковали
Пользователи сети раскритиковали решение международной газеты Financial Times (FT) присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание «Человек года». Соответствующие комментарии были опубликованы под постом с соответствующей новостью в Twitter-аккаунте издания.
«Украинский президент Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии FT. 44-летний политик заслужил место в истории за свое экстраординарное проявление лидерства и силы духа», — говорится в посте газеты.
Однако с выбором издания не согласились многие комментаторы. Так, по мнению пользователя M_A_Edwards, украинскому президенту следовало вручить награду за отмывание денег. «Он стал "Человеком года" по версии Financial Times за отмывание миллиардов американских долларов? Тогда полагаю, можно его поздравить», — написал Dr. Mario Carditis.
Еще одна комментаторша Violet заявила, что Financial Times наградила президента, который «разрушил экономику своей страны». Пользовательница c ником catherine blaiklock сообщила, что у нее была подписка на газету, но теперь после присуждения Зеленскому звания «Человек года» она планирует отменить ее.
Ранее пользователи сети раскритиковали заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине. Так, один из них счел, что конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы его не затягивал Запад.