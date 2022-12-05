Решение присудить Зеленскому звание «Человек года» раскритиковали

Пользователи Twitter раскритиковали решение FT присудить Зеленскому звание «Человек года»

Пользователи сети раскритиковали решение международной газеты Financial Times (FT) присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание «Человек года». Соответствующие комментарии были опубликованы под постом с соответствующей новостью в Twitter-аккаунте издания.

«Украинский президент Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии FT. 44-летний политик заслужил место в истории за свое экстраординарное проявление лидерства и силы духа», — говорится в посте газеты.

Однако с выбором издания не согласились многие комментаторы. Так, по мнению пользователя M_A_Edwards, украинскому президенту следовало вручить награду за отмывание денег. «Он стал "Человеком года" по версии Financial Times за отмывание миллиардов американских долларов? Тогда полагаю, можно его поздравить», — написал Dr. Mario Carditis.

Еще одна комментаторша Violet заявила, что Financial Times наградила президента, который «разрушил экономику своей страны». Пользовательница c ником catherine blaiklock сообщила, что у нее была подписка на газету, но теперь после присуждения Зеленскому звания «Человек года» она планирует отменить ее.

Ранее пользователи сети раскритиковали заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине. Так, один из них счел, что конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы его не затягивал Запад.