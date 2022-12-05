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15:29, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Решение присудить Зеленскому звание «Человек года» раскритиковали

Пользователи Twitter раскритиковали решение FT присудить Зеленскому звание «Человек года»

Фото: Ukrainian Presidency / Getty Images

Пользователи сети раскритиковали решение международной газеты Financial Times (FT) присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание «Человек года». Соответствующие комментарии были опубликованы под постом с соответствующей новостью в Twitter-аккаунте издания.

«Украинский президент Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии FT. 44-летний политик заслужил место в истории за свое экстраординарное проявление лидерства и силы духа», — говорится в посте газеты.

Однако с выбором издания не согласились многие комментаторы. Так, по мнению пользователя M_A_Edwards, украинскому президенту следовало вручить награду за отмывание денег. «Он стал "Человеком года" по версии Financial Times за отмывание миллиардов американских долларов? Тогда полагаю, можно его поздравить», — написал Dr. Mario Carditis.

Еще одна комментаторша Violet заявила, что Financial Times наградила президента, который «разрушил экономику своей страны». Пользовательница c ником catherine blaiklock сообщила, что у нее была подписка на газету, но теперь после присуждения Зеленскому звания «Человек года» она планирует отменить ее.

Ранее пользователи сети раскритиковали заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине. Так, один из них счел, что конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы его не затягивал Запад.

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Олег Давыдов
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