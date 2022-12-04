Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали

В Twitter раскритиковали заявление премьера Финляндии Санны Марин об Украине и США

В сети раскритиковали заявление премьера Финляндии Санны Марин об Украине и США. Многие пользователи Twitter отреагировали на пост издания Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом) с утверждением политика о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.

«У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов», — приводит издание слова Марин. Помимо этого, политик заявила, что ЕС «недостаточно силен» в этом конфликте.

Пользователи негативно оценили ее высказывания. FlippantEmu2 написал, что «в корне не согласен» с позицией Марин. «Конфликт на Украине бы закончился, если бы его не затягивали западные интересы», — написал он.

«У США были бы проблемы без конфликта России на Украине, они годами подталкивали ко всему этому. Соединенные Штаты наживаются на этом», — отреагировал пользователь Rouse59. В то же время HouseHeadfolife написал, что США никогда бы не позволили Европе наращивать мощь без их поддержки и продажи техники.

«Евросоюз силен, но недостаточно сплочен. Его правила должны быть изменены так же, как и в НАТО», — заявил юзер с ником Bergmann Ludwig. Помимо этого, AlexoV2 сказал: «Может быть, ЕС недостаточно силен именно из-за США? И сейчас кажется, что чем слабее мы, тем сильнее они».

«И как раз тогда, когда Европе были необходимы лидеры, понимающие всю сложность участия США в делах Европы, мы видим тех, кто продает чрезмерно упрощенные нарративы. И как с такими лидерами Европа может справиться со сложной геополитической обстановкой?» — задался вопросом пользователь ofumoh.