Обиженная на Balenciaga Бузова назвала скандал с брендом «эффектом бумеранга»

Ольга Бузова назвала ужасной кампанию Balenciaga с детьми и игрушками с БДСМ-атрибутикой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась в Telegram на тему скандала, который разгорелся в сети после рекламной кампании модного дома Balenciaga с участием детей и игрушек с БДСМ-атрибутикой.

По мнению знаменитости, бренд давно ведет себя некрасиво, а его последние действия ужасны и не поддаются здравому смыслу. «Любое заигрывание с детьми и темой секса вкупе вызывает у нормальных людей лишь отвращение. Я, как человек, имеющий хоть и маленький, но свой бренд, а также принимающий частое участие в рекламных съемках, знаю, как проходит любая публикация фотографий и рекламных кампаний. Все фото- и видеоматериалы всегда утверждаются руководством лично», — подчеркнула она.

Кроме того, Бузова вспомнила свою давнюю обиду на креативного директора марки Демну Гвасалию и назвала происходящие события эффектом бумеранга. В мае 2019 года певица захотела вернуть купленные в магазине Balenciaga вещи и потребовала отдать потраченные на них деньги. Так она отреагировала на слова журналистки Ксении Собчак о том, что некий дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы та больше не носила одежду его бренда.

Позже сама Бузова сообщила, что, по ее информации, этим дизайнером был Гвасалия. «У бренда не все дома, если они позволяют себе оскорблять своих же клиентов и указывать, что и кому носить. (...) Деньги, кстати, не вернули. Бренд я не ношу», — прокомментировала телеведущая.

В ноябре испанский люксовый бренд Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.