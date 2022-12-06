Названа суть противостояния США и Китая

Китайский политолог Янь Сюэтун назвал цифровые технологии сутью противостояния США и КНР

Директор Института международных исследований Университета Цинхуа Янь Сюэтун назвал цифровые технологии сутью противостояния США и КНР. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с VIII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Мир перешел в новую эпоху, в цифровую эпоху. И хотя у нас нет глобального лидерства, но у нас нет такой опасности холодной войны. Идеологическая конфронтация не является главной составляющей противостояния Китая и США», — отметил эксперт.

Сюэтун также указал на то, что политика Китая в отношении США заключается в стремлении к мирному сосуществованию. По словам политолога, Китай заинтересован в «конкурентном соревновании» без обострения прямой конфронтации и развязывания войны.

Он добавил, что Россия и Китай имеют общие стратегические интересы, направленные на борьбу с усиливающимся давлением со стороны США. Сюэтун подчеркнул, что независимо от того, какая партия находится у власти в Соединенных Штатах, их политика в отношении Китая и России не меняется.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что красной линией в отношениях Китая и Соединенных Штатов служит тайваньский вопрос.