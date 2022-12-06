Депутат Госдумы сообщил о смерти призванного в учебной части в Елани

Депутат Иванов сообщил о смерти призванного в учебной части в Елани Свердловской области

Призванный для участия в специальной военной операции на Украине (СВО) скончался в учебной части в Елани Свердловской области. О его смерти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, передает портал E1.

Он уточнил, что мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами. До этого Иванов рассказал, что в учебном центре удалось побороть массовое пьянство среди резервистов с помощью ограничения продажи спиртных напитков.

В свою очередь, жители Елани отметили, что алкоголь призванным часто привозят родственники и таксисты. По данным местных, бутылка водки из-под полы может стоить до тысячи рублей.

В ноябре военком Карелии Андрей Артемьев сообщал об увольнении добровольцев из армии за пьянство в зоне СВО.

До этого Иванов объяснил высокую смертность среди призванных в Елани разной физподготовкой. Еще раньше он рассказал о смерти четвертого призывника в Свердловской области. Депутат пояснил, что мужчина пожаловался в медицинском пункте на ухудшение состояния здоровья. У него остановилось сердце, врачи четырежды возвращали россиянина к жизни.

11 октября глава Снежинска Андрей Пульников рассказал, что житель города, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался в военном городке Екатеринбурга.