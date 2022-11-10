Отправившихся на спецоперацию карельских добровольцев уволили за пьянство

Военком Карелии сообщил об увольнении добровольцев из армии за пьянство в зоне СВО

Некоторых карельских добровольцев, отправившихся в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, уволили за пьянство. Об этом сообщил военный комиссар республики Андрей Артемьев в эфире «Прямой линии» с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, передает портал «КарелИнформ».

Военком рассказал, что в карельских подразделениях были случаи увольнения участников спецоперации. По его словам, самой частой причиной увольнений становилось пристрастие граждан к употреблению спиртных напитков.

Артемьев подчеркнул, что подавляющее число мобилизованных меняется за время прохождения службы и со временем избавляется от вредных привычек. Он привел в пример одного из многодетных добровольцев, который после поступления на службу в Вооруженные силы России смог побороть алкогольную зависимость.

Ранее сообщалось, что мобилизованных выгнали на мороз из части Окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск из-за приезда на митинг губернатора Забайкальского края Александра Осипова. В соцсетях предположили, что резервистов спрятали, чтобы они не задавали «неудобных вопросов о снабжении».