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18:00, 6 декабря 2022Спорт

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал Кокорина тупым

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал Александра Кокорина тупым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис назвал Кокорина тупым за слова о том, что он критикует футболистов за деньги. «Мне хотелось лишь того, чтобы человек развивался в футболе. А если Кокорин глупый и не хотел этого слушать, то он из маленького эгоиста превратился в большого», — заявил он.

Ранее 6 декабря Кокорин в интервью Sport24 заявил, что при встрече Канчельскис хвалил его и поднимал бокалы за его здоровье. «Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия», — посчитал он.

Конфликт между Канчельскисом и Кокориным вспыхнул в октябре. Экс-игрок МЮ заявил, что форвард «профукал всю свою карьеру из-за денег», отметив, что футболист может играть лишь в Первой лиге России. В ответ Кокорин сказал, что Канчельскис потерял себя как человек и попросил не обсуждать его.

Кокорин становился чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе петербургского «Зенита». В данный момент он выступает за «Арис», в который он перешел из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 31 августа. Канчельскис вместе с МЮ стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Анастасия Борисова
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