Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал Кокорина тупым

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал Александра Кокорина тупым

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис назвал Кокорина тупым за слова о том, что он критикует футболистов за деньги. «Мне хотелось лишь того, чтобы человек развивался в футболе. А если Кокорин глупый и не хотел этого слушать, то он из маленького эгоиста превратился в большого», — заявил он.

Ранее 6 декабря Кокорин в интервью Sport24 заявил, что при встрече Канчельскис хвалил его и поднимал бокалы за его здоровье. «Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия», — посчитал он.

Конфликт между Канчельскисом и Кокориным вспыхнул в октябре. Экс-игрок МЮ заявил, что форвард «профукал всю свою карьеру из-за денег», отметив, что футболист может играть лишь в Первой лиге России. В ответ Кокорин сказал, что Канчельскис потерял себя как человек и попросил не обсуждать его.

Кокорин становился чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе петербургского «Зенита». В данный момент он выступает за «Арис», в который он перешел из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 31 августа. Канчельскис вместе с МЮ стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.