Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на купянском направлении в районе Куземовки

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаковать в направлении Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Российские военные предотвратили атаку упреждающим огнем артиллерии, в результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

3 декабря оборонное ведомство сообщало об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на купянском направлении. Тогда Киев пытался тоже атаковать в направлении Куземовки в ЛНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.