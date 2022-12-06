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14:41, 6 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об отраженной атаке ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на купянском направлении в районе Куземовки
СюжетМинобороны:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаковать в направлении Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Российские военные предотвратили атаку упреждающим огнем артиллерии, в результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

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3 декабря оборонное ведомство сообщало об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на купянском направлении. Тогда Киев пытался тоже атаковать в направлении Куземовки в ЛНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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