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14:48, 6 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило об отсутствии ракетных ударов по Киеву

Минобороны заявило, что Россия не наносила ракетные удары по Киеву 5 декабря
СюжетМинобороны:

Фото: Andrii Nebytov / Reuters

В понедельник, 5 декабря, Россия не наносила ракетные удары по Киеву. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, накануне подверглась атаке российских войск система военного управления Украины, а также объекты оборонного комплекса и связанные с ними объекты энергетики. Массированный удар был нанесен с воздуха и моря высокоточным оружием большой дальности.

Конашенков также подчеркнул, что в результате были остановлены предприятия по ремонту и выпуску вооружения украинских войск. Кроме того, нарушился процесс перевозки военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранного производства, по железной дороге.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7484 единицы военной автомобильной спецтехники, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7010 бронемашин, 391 зенитный ракетный комплекс, 2634 беспилотника, 340 самолета и 180 вертолетов ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на атаки Киева, включающие в себя удар по Крымскому мосту. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины».

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Константин Лысяков
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