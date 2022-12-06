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11:10, 6 декабря 2022Россия

Мобилизованные россияне в зоне СВО взяли в плен мобилизованных украинцев

Мобилизованные россияне в ходе боя в ДНР взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Мобилизованные россияне в ходе своего первого боя в зоне специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Туман, репост с рассказом которого опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По словам старшего стрелка штурмовой группы из Ростовской области, в районе города Марьинка россияне заметили в одном из зданий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открыли по ним огонь из тяжелых орудий. «У них [украинцев], видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных и один убитый», — рассказал Туман.

Бойцы ВСУ сообщили, что командир группы бросил их и сбежал. По словам Тумана, после проверки документов оказалось, что они были мобилизованы. Как утверждает российский военный, пленные украинцы заявили, что их заставляют принимать участие в боевых действиях.

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Ранее украинский военнопленный рассказал, что только по прибытии на передовую 47 человек из его батальона отказались участвовать в боях. По его словам, это связано с тяжелыми условиями, в которых оказываются солдаты ВСУ.

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Константин Лысяков
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