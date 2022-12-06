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11:48, 6 декабря 2022Россия

В Петербурге школьника с отравлением наркотиками привезли в больницу из автобуса

В Петербурге девятиклассника с отравлением наркотиками привезли в больницу из автобуса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге девятиклассника с отравлением наркотиками привезли в больницу прямо из автобуса. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, передает портал 78.ru.

Собеседник уточнил, что автобус двигался по улице Руднева. Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже полиция выяснила, что мальчик проживает с матерью. Подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске семья из четверых человек отравилась неизвестным веществом. После случившегося проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

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Анна Щербакова
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