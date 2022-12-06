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13:02, 6 декабря 2022Наука и техника

Опровергнута бесполезность картофеля для здоровья

Diabetes Care: опровергнута способность картофеля увеличивать риск развития диабета

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) опровергли бесполезность картофеля для здоровья. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, предыдущие негативные выводы относительно этого овоща были вызваны, прежде всего, его способом приготовления.

Предыдущие работы показали, что картофель потенциально способен увеличивать вероятность развития диабета второго типа, независимо от его способа приготовления. Теперь же специалисты пришли к выводу, что хоть картошка может и не обладать всеми теми преимуществами, что и некоторые другие овощи, но на самом деле никаких рисков для здоровья она не несет.

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Для этого исследователи изучили данные более 54 тысяч человек, которых попросили рассказать об их рационе питания и провели им полное обследование организма. Когда авторы отделили результаты для вареного картофеля от картофельного пюре, картофеля фри или чипсов, первый вариант приготовления больше не ассоциировался с повышенным риском развития диабета: у него было нулевое воздействие. Они также заметили, что люди, которые ели больше всего картофеля, также потребляли больше масла, красного мяса и безалкогольных сладких напитков — продуктов, которые, как известно, повышают риск развития диабета второго типа.

Ученые подчеркивают, что сложно сказать, что картошка определенно полезна с точки зрения профилактики диабета, однако она и не несет ничего плохого, если приготовить его здоровым способом. Замена очищенных злаков, таких как белый рис и макароны, картофелем может улучшить качество рациона за счет включения клетчатки и других питательных веществ, содержащихся в этом овоще.

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Елена Апазиди
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