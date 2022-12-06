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12:25, 6 декабря 2022Мир

В США назвали последствия отказа России от переговоров по ядерному оружию

The Hill: Россия превратила контроль над ядерными вооружениями в геополитическое оружие

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия пытается превратить вопрос о контроле над ядерными вооружениями и о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в геополитическое оружие, что не лучшим образом скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такие последствия отказа российских представителей от участия в заседании двусторонней консультативной комиссии назвали обозреватели журнала The Hill.

Представители американской прессы считают, что украинский кризис отдалил США от России даже сильнее, чем в разгар холодной войны, когда «Москва и Вашингтон разговаривали друг с другом несмотря ни на что». «[Отказ от переговоров] сделает и без того натянутые отношения между США и Россией еще более сложными», — уверен Пит Таунсенд, старший научный сотрудник Центра политики безопасности США.

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«Очень обидно видеть, как технические по своей сути переговоры переходят в сферу геополитики, в которой у нас с русскими очевидно очень большие разногласия. [Россия] использует контроль над вооружениями как оружие», — заявила Лора Кеннеди, бывший представитель США на Конференции по ядерному разоружению в Женеве.

28 ноября МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории. Госдеп, в свою очередь, выразил готовность к проведению новых переговоров как можно скорее.

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Виктория Кондратьева
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