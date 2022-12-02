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23:47, 2 декабря 2022Мир

Госдеп заявил о готовности США к контактам с Россией по исполнению ДСНВ-3

Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США к контактам с РФ по исполнению ДСНВ-3

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом журналистам заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон считает обсуждение Договора критически важным инструментом поддержания стабильности. Также он выразил разочарование односторонним решением России о переносе Двусторонней консультативной комиссии. При этом он подчеркнул, что утверждения о том, что к встрече не были готовы США, не соответствуют действительности.

28 ноября МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. Ранее заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

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Екатерина Подвигина
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