В США назвали условие для переговоров с Россией о новом ДСНВ

Дипломат Трейси: США вступят в диалог о продлении ДСНВ, если Россия разрешит инспекции

США вступят с Россией в переговоры о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва разрешит инспекции в рамках ДСНВ. Такое заявление сделала номинированная на пост американского посла в России Линн Трейси на слушаниях в международном комитете сената. Трансляцию заседания ведет телеканал PBS.

Она отметила, что администрация США готова к переговорам о новом соглашении о контроле над вооружениями на смену ДСНВ, действие которого истекает в 2026 году.

«Но нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем мы будем обсуждать, что делать дальше», — подчеркнула Трейси.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается вести диалог с США по ДСНВ в режиме выдвижения предварительных условий. Он также обвинил США в отказе учитывать приоритеты России при подготовке комиссии по ДСНВ.

28 ноября МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.