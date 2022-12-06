Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 6 декабря 2022Россия

Жители Новошахтинска описали обстановку после появления человека с оружием

Жители Новошахтинска рассказали о ситуации в городе после появления человека с оружием

Кадр: телеграм-канал «Mash»

После появления в Новошахтинске человека с оружием детей не выпускали из школ и детских садов. Сейчас выстрелы не слышны, рассказали местные жители. Ситуацию они описали в разговоре с «Лентой.ру».

«Сначала в общих чатах начали рассылать сообщения с просьбой не выпускать детей на улицы и самим запереться дома и не выходить. Школы и детские сады из-за этого тоже сами закрылись, чтобы не подвергать никого лишней опасности. Но забрать детей нельзя до сих пор. У нас есть школа одна, возле кладбища, говорят, что дети просто сидят и смотрят в окно», — рассказала местная жительница Ольга.

Другой житель Новошахтинска, Кирилл, рассказал об обстановке в районе, где может находиться преступник.

«Много машин полиции было, звучали выстрелы, сейчас уже давно не слышал. Движение в сторону Соколовки остановили, никого не впускают и не выпускают, видимо, думают, что он на машине попытается уехать, ну или нас берегут», — сказал мужчина.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Сообщалось, что мужчина с пулеметом напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Пьяный россиянин расчленил бездомную собаку у дверей собственной квартиры
Стало известно о состоянии раненого дезертиром в Новошахтинске полицейского
Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки
В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком
Названы самые аварийные дороги Москвы
Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.