В МИД России описали потолок цен на российскую нефть словами «рубят сук»

Замглавы МИД РФ Рябков описал потолок цен на российскую нефть словами «рубят сук»

Введением потолка цен на российскую нефть страны Запада наказывают сами себя, США и Евросоюз «рубят сук, на котором сидят», пытаясь посильнее надавить на Россию. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон разрушает мировой рынок энергоресурсов, нарушает «азы функционирования мирового хозяйства». Рябков выразил уверенность, что покупатели на российскую нефть обязательно найдутся, к введению потолка цен профильные министерства и ведомства готовились.

По его словам, реакция рынка будет понятна в ближайшее время, однако интересы России в сфере торговли энергоресурсами будут обеспечены тем или иным образом. А вот Запад, «одержимый антироссийскими идеями», подчеркнул дипломат, получит «флюидность, нестабильность, ценовые скачки, непредсказуемость».

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на них, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель, вступили в силу накануне, 5 декабря. Россия неоднократно указывала, что откажется поставлять сырье в страны, которые присоединятся к ограничениям, но не объясняла, как будет обходить запрет на страхование.

По данным СМИ, российские компании скупили значительное количество танкеров, чтобы доставлять нефть без участия международных страховщиков. На этом фоне в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров. Республика отказывается пропускать суда без гарантий.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России в ноябре оказались ниже ожиданий более чем на 90 миллиардов рублей. В декабре Минфин прогнозирует объем дополнительных нефтегазовых доходов на уровне 176,1 миллиарда рублей, что значительно ниже, чем аналогичные прогнозы в прошлом месяце. Такая ситуация может сложиться как из-за снижения цены, так и из-за падения объемов поставок.